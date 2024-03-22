Суд арестовал организатора похода в горы из-за гибели двух человек

Суд на Камчатке арестовал 32-летнего руководителя туристической группы по делу о гибели двух человек под снежной лавиной. По версии следствия, он не обеспечил безопасность участников похода, сообщили в управлении Следственного комитета по Камчатскому краю.

Предприниматель организовал тренировочный поход в рамках профессиональной переподготовки инструкторов-проводников. Группу вел назначенный инструктор, но он не обеспечил безопасность всех участников, считает следствие. Мужчине предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ в оказании небезопасных услуг, повлекшем смерть двух человек.

Напомним, 18 марта группа из 11 человек попала под лавину. 44-летняя женщина и 19-летний юноша не смогли сами выбраться из-под снега, а их поиски заняли время. По данным краевого правительства, туристы регистрировали свой маршрут в МЧС и имели полное снаряжение для прогулки в горах. Но у двух погибших не было биперов, поэтому их не смогли быстро найти под снежными массами.

Петропавловск-Камчатский, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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