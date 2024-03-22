Гладков уточнил число пострадавших при утреннем обстреле Белгорода

Женщина убита, еще одна женщина и мужчина ранены во время обстрела Белгорода с украинской стороны, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Повреждены жилые дома и медучреждения, автомобили.

Один из снарядов разорвался в нескольких метрах от женщины, выгуливавшей собак. Одно животное погибло вместе с хозяйкой. Еще два жителя Белгорода ранены осколками.

«У женщины осколочное ранение нижней конечности, у мужчины закрытая черепно-мозговая травма. Они доставлены в городскую больницу №2, врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь», – написал глава региона.

В Белгороде выбиты окна в 31 квартире в пяти МКД, одном частном доме и четырех медучреждениях, повреждены 12 автомобилей, четыре из них полностью сгорели. В поселке Майский Белгородского района повреждены шесть частных домов, одна надворная постройка и два автомобиля, в селе Новая Деревня осколки посекли забор частного дома.

Ранее МО РФ сообщило, что киевский режим обстрелял Белгород и пригороды из РСЗО «Вампир» чешского производства. Российская система ПВО сбила восемь снарядов.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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