Курянин ранен при обстреле посёлка Тёткино

ВСУ обстреляли посёлок Тёткино в Курской области в ночь на 22 марта. Один местный житель был ранен, сообщил глава области Роман Старовойт.

«Посёлок Тёткино Глушковского района ночью был обстрелян со стороны Украины. Осколочное ранение получил местный житель. Ему оказана необходимая медицинская помощь», – говорится в телеграм-канале губернатора.

В результате атаки также повреждены четыре магазина, пять частных домов и три квартиры в многоквартирном доме. Региональные власти пообещали владельцам пострадавшего имущества помочь с ремонтом.

Киевский режим продолжает атаки на приграничные регионы России. Во время утреннего обстрела Белгорода один человек убит, двое ранены.

Курск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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