В Белгородской области во время обстрела со стороны ВСУ погибли два мирных жителя

В Белгородской области жертвами утренней атаки ВСУ стали два мирных жителя. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«В результате воздушной атаки со стороны ВСУ в Белгороде в многоквартирном доме произошло обрушение трех балконов – в одной из этих квартир находилась супружеская пара. К большому горю, мужчина от полученных ран скончался на месте еще до приезда бригады скорой помощи», – написал глава региона.

Супруга погибшего попала в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой. Кроме того, во время обстрела Белгорода пострадали еще четыре человека.

«В городе в результате воздушной атаки со стороны ВСУ различные повреждения есть в 69 квартирах 14 МКД (из них в двух МКД сильно повреждены фасад и кровля), в четырех частных жилых домовладениях и трех хозсубъектах. Также пострадало восемь автомобилей и один пассажирский автобус», – добавил Гладков.

Еще один человек погиб в Чернянском районе Белгородской области, двое получили ранения, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что ночью система ПВО сбила 12 беспилотников над территорией России, в том числе пять БПЛА были уничтожены над Белгородской областью.

Белгород, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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