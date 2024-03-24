Сообщившую о бомбе пассажирку задержали в Шереметьево

В столичном аэропорту Шереметьево задержали пассажирку, которая сообщила о бомбе в ручной клади. Взрывчатых веществ не обнаружено. Мотивы женщины устанавливаются.

Ранее стало известно, что женщина поднялась на борт самолета, вылетающего в Ереван, и заявила бортпроводникам, что у нее в сумке бомба. При этом пассажирка вела себя агрессивно и перемещалась по салону.

На место прибыли правоохранители. Женщину задержали, ее ручную кладь проверили, никаких опасных веществ обнаружено не было. Мотивы, побудившие женщину на сообщение о ложном минировании, устанавливаются. Сама задержанная заявила, что просто пошутила, передает телеграм-канал «112».

Согласно данным онлайн-табло Шереметьево, рейс вылетел в пункт назначения с задержкой в полтора часа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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