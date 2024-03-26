Два сотрудника МЧС ранены при ракетном ударе ВСУ по Белгородской области

Двое пожарных ранены в результате обстрела в Белгородской области со стороны Украины утром 26 марта. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Под обстрел попало здание пожарно-спасательной части №43 в селе Головчино Грайворонского городского округа.

«Начальник караула и пожарный получили ранения тяжелой и средней степени тяжести. Они доставлены в медицинское учреждение, им оказывается необходимая помощь», – говорится в сообщении.

По данным телеграм-канала «112», пожарная часть была атакована из реактивной системы залпового огня. Помимо пожарных пострадала также местная жительница, ей оказывается медицинская помощь. Повреждения получили пожарное депо, четыре служебных автомобиля, частный дом и гражданские автомобили.

Ранее Минобороны России сообщило, что силы ПВО утром 26 марта сбили два украинских реактивных снарядов РСЗО «Град» над Белгородской областью. Снаряды были перехвачены около 7:00 мск.

Белгород, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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