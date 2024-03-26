Число раненых в Головчино выросло до трех человек

Число раненых мирных жителей при обстреле села Головчино с украинской стороны выросло до трех человек, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Пострадали три человека. Двое пожарных МЧС России: один с осколочными ранениями головы и нижних конечностей, второй с осколочными ранениями нижних конечностей. И женщина с осколочным ранением доставлена в Борисовскую ЦРБ. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь», – написал Гладков в телеграм-канале.

Один из снарядов упал на крышу частного дома, вызвав пожар. Повреждены еще три жилых дома, здание пожарной части, один социальный объект, шесть автомобилей, один из них полностью сгорел.

Как сообщал «Новый День», при обстреле ВСУ в белгородском селе ранены начальник караула и пожарный.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube