ЦАХАЛ взорвала дом в Рафахе, убив четырех детей и 11 взрослых

Израильские военные взорвали дом на юге сектора Газа, в результате чего погибли 11 взрослых и четыре ребенка. Общее число жертв израильских ударов по анклаву достигло 32 333 человек.

Израильская бомба упала на дом семьи Абу Накира в районе Мусбих на севере Рафаха. Погибли 15 человек, в том числе дети и женщины, десятки людей ранены, передает агентство «Анадолу».

По данным палестинского Минздрава, с 7 октября 2023 года в секторе Газа убиты 32 333 человека, включая около 13 тыс. детей. Порядка восьми тысяч палестинцев числятся пропавшими без вести. Число раненых в результате действий израильских военных увеличилось до 74 694 человек, из которых 8 663 – дети.

Палестинское движение ХАМАС возложило ответственность за провал переговорных усилий на израильскую сторону. Представитель написал в официальном блоге движения, что Тель-Авив сорвал несколько раундов переговоров. Тогда как ХАМАС продолжают выступать за прекращение огня, возвращение перемещенных лиц по месту их жительства и обмен пленными.

«Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его экстремистское правительство несут полную ответственность за провал всех переговорных усилий и препятствия достижению соглашения», – говорится в сообщении.

Ранее ХАМАС поприветствовало принятие резолюции СБ ООН о перемирии на время Рамадана. Израиль же заявил, что не намерен останавливать военную операцию, пока ему не вернут всех пленников, захваченных палестинскими боевиками.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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