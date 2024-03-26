СМИ узнали о задержании замглавы ФТС Елены Ягодкиной, в ее кабинете прошел обыск

В Москве задержана заместитель руководителя Федеральной таможенной службы России Елена Ягодкина. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его сведениям, дело касается начисления таможенных пошлин в период с 2011 по 2019 год, Ягодкину проверяют на причастность к коррупции. В это время задержанная работала в главном управлении федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС. В кабинете у Ягодкиной прошел обыск.

Собеседник издания рассказал, что у следствия возникли претензии к работе с кодами товарной номенклатуры. «Эти коды имеет любой товар, коды некоторых товаров сложно определить однозначно, а по таможенным платежам есть «развилки» – по одной группе товаров платеж составляет 5%, по другой – 15%, и в этом моменте возникает коррупционная составляющая», – пояснил источник.

О задержании Ягодкиной в рамках расследования уголовного дела также сообщает «Интерфакс». По словам источника агентства, чиновницу задержали сегодня утром в своем служебном кабинете после совещания в ФТС.

Официального подтверждения информации о задержании замруководителя ФТС пока нет. В ФТС не комментируют эту тему.

Согласно данным на сайте ФТС, с августа 2011 года Елена Ягодкина занимала должность первого замначальника главного управления федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС, в январе 2018 года возглавила данное управление.

С 13 сентября 2019 года Ягодкина назначена заместителем руководителя ФТС. Имеет звание «генерал-полковник таможенной службы». Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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