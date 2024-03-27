В суд поступило ходатайство об аресте замглавы ФТС Елены Ягодкиной

В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следствия об аресте заместителя руководителя Федеральной таможенной службы Елены Ягодкиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда.

Ягодкиной вменяется превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

О задержании Ягодкиной во вторник сообщили СМИ. Чиновницу задержали утром 26 марта в служебном кабинете после совещания в ФТС. У Ягодкиной прошел обыск, после чего ее доставили на допрос, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По данным РБК, расследование в отношении замглавы ФТС касается начисления таможенных пошлин в период с 2011 по 2019 год, Ягодкину проверяют на причастность к коррупции. В это время Ягодкина работала в главном управлении федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС.

Ягодкина работает в таможенных органах с 1997 года. На должность замглавы ФТС назначена в сентябре 2019 года.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube