Чиновники МЭР попались на вымогательстве 70 млн рублей в Ставрополье

Сотрудниками ФСБ и МВД раскрыли коррупционную деятельность чиновников Минэкономразвития России и предпринимателей Ставропольского края. Подозреваемые требовали у собственников половину бизнеса по производству минеральной воды, стоимостью в 70 млн рублей.

Фигуранты действовали организованной группой. Один из них незаконно досрочно лишил лицензии одно из предприятий города Минеральные Воды. Другие повредили дорогу к производству, чтобы помешать работе предприятия. Целью было завладение бизнесом по добыче минеральной воды на территории месторождения в Ставропольском крае.

«Злоумышленники неоднократно высказывали требования передачи им 50% акций этого предприятия стоимостью 70 млн рублей под угрозой применения насилия в отношении замдиректора компании», – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

При проверке подозреваемых выявили также факты хищения природного газа в особо крупном размере у одной из нефтегазовых компаний региона. В Московской области и Ставропольском крае проведено 17 обысков, в результате которых изъяли деньги, автомобили и другие доказательства. Возбуждены уголовные дела о превышении должностных полномочий, краже и вымогательстве организованной группой.

«Фигурантам предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – добавила Волк.

Суд в Москве заочно арестовал бывшего гендиректора «Ленфильма» Федора Щербакова. Его обвинили в вымогательстве у топ-менеджера госкорпорации «Ростех» Василия Бровко крупной суммы за непубликацию информации в одном из телеграм-каналов.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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