Экс-генеральный директор «Ленфильма» заочно арестован

Тверской районный суд Москвы принял решение о заочном аресте бывшего генерального директора «Ленфильма» Федора Щербакова. Как сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции, мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца будет считаться с момента его задержания или с момента его передачи правоохранительным органам РФ.

Как уточняется, Щербаков обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство). Экс-гендиректор «Ленфильма» объявлен в международный розыск.

Ранее в СМИ появлялась информация, что в уголовном деле, обвиняемым по которому стал Щербаков, идет речь о вымогательстве у топ-менеджера госкорпорации «Ростех» Василия Бровко за непубликацию информации в одном из телеграм-каналов.

По делу также проходят бизнес-партнер Щербакова Антон Сафонов и пиар-специалист Станислав Дайнеко.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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