Гендиректор «Ленфильма» объявлен в розыск по делу о вымогательстве – источник

Генеральный директор «Ленфильма» Федор Щербаков объявлен в розыск в связи с уголовным делом о вымогательстве у топ-менеджера «Ростеха» Василия Бровко, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Согласно законодательству, свидетели по уголовному делу в розыск не объявляются.

Агентство отмечает, что розыск Щербакова может быть связан с ранее возбужденным уголовным делом в отношении двух пиарщиков Антона Сафонова и Станислава Дейнеко. Как сказано в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС, Сафонов и Дейнеко якобы требовали деньги у топ-менеджера Ростеха Василия Бровко в обмен на отказ опубликовать в Telegram-канале «Небрехня» некую компрометирующую его информацию.

При этом адвокат Сафонова Владимир Слащев отмечал, что на первом этапе следователь МВД интересовался у его подзащитного Щербаковым. «На первом допросе Сафонова следователь спрашивал про Щербакова, а также еще про 20 человек. Но о процессуальном статусе этих людей следователь ничего не сказал. В тех материалах дела, с которыми мы ознакомились в данный момент, Щербаков не фигурирует. Следствие продолжается, возможно, позже он появится в каком-либо статусе в материалах дела», – пояснил адвокат.

Санкт-Петербург, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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