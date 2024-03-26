Преступность среди мигрантов в России за год выросла на 75%

Генеральный прокурор России Игорь Краснов на расширенной коллегии Генпрокуратуры заявил, что число совершенных в РФ мигрантами преступлений в прошлом году выросло на 75%. Он поручил прокурорам проанализировать миграционную ситуацию в регионах.

«Совокупно число совершаемых ими криминальных деяний возросло на три четверти – до 21 894», – цитирует генпрокурора ТАСС.

Краснов велел прокурорам провести анализ ситуации с мигрантами, учитывая региональную специфику. По итогам этого необходимо «выработать сбалансированные решения, исходя из необходимости обеспечения безопасности граждан и экономической целесообразности использования иностранной рабочей силы», – подчеркнул генпрокурор.

Ранее президент РФ Владимир Путин в своем выступлении на коллегии Генпрокуратуры попросил прокуратуру совместно с МВД и другими правоохранительными органами внимательно проанализировать и продумать систему дополнительных, профилактических антикриминальных мер, в том числе по соблюдению законности в миграционной сфере. «Очень важная и беспокоящая миллионы людей ситуация в этой сфере должна быть под контролем», – подчеркнул глава государства (цитата по сайту Кремля).

Ранее в Совете Федерации высказались за ужесточение миграционной политики в России после теракта в «Крокус сити холле». Об этом заявил сенатор Айрат Гибатдинов. Это необходимо сделать, несмотря на аргументы представителей бизнеса о нехватке рабочих рук, полагает он. По оценке политика, сегодня есть проблемы как в плане законодательства в этой сфере, так и в его исполнении.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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