Как эти выродки вообще оказались в России? Сенатор констатировал неисполнение даже минимальных требований миграционных законов

Миграционную политику в России необходимо ужесточить после теракта в «Крокус Сити Холле», несмотря на аргументы представителей бизнеса о нехватке рабочих рук, считает член Совета Федерации Айрат Гибатдинов. По его мнению, сегодня есть проблемы как в плане законодательства в этой сфере, так и в его исполнении. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сенатор сказал сегодня на пресс-конференции в Москве.

«С одной стороны, есть дефицит трудовых ресурсов, но, с другой стороны, мы видим, что эта проблема с каждым днем становится все более актуальной. А последний случай вопиющий, – непонятные выродки, их по-другому не назовешь, как они вообще оказались (в России)?.. Это вызывает много вопросов... Однозначно можно говорить о том, что есть определенные проблемы и в исполнении законодательства, и в самом законодательстве…» – констатировал Гибатдинов.

При этом сенатор полагает, что никакие экономические аргументы не должны приниматься во внимание, если речь идет о безопасности россиян. «После этого случая надо применять наиболее жесткие меры и ограничить их (мигрантов) пребывание (в России). Даже элементарно – каким образом их допустили в нашу страну, если они даже не владеют языком? А мы понимаем по законодательству, что там минимальные требования есть, и они, к большому сожалению, не исполняются», – подчеркнул он.

«В этой части нужно ужесточить, кто бы там ни высказывался о том, что будет какой-то урон экономике, стройке и так далее. Думаю, это всё самое последнее, о чем мы должны думать. Первое – это защищенность наших граждан должна быть в приоритете», – сказал Гибатдинов.

Напомним, теракт в «Крокус Сити Холле» был совершен вечером 22 марта. Четверо мужчин в камуфляжной одежде ворвались в здание и открыли огонь по людям. В концертном зале террористы устроили взрыв, который привел к пожару. Российские спецслужбы задержали подозреваемых в Брянской области, где террористы намеревались пересечь границу с Украиной. Все они признали свою вину. Подсудимым предъявили обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ). Им грозит пожизненное лишение свободы. По решению суда, террористы заключены под стражу до 22 мая.

По данным СК, жертвами стали 137 человек, трое из которых – дети. На месте сгоревшего концертного зала продолжается разбор завалов.

Согласно последней информации, в больницах остается 97 пострадавших. По данным минздрава, всего в результате теракта получили ранения 182 человека.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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