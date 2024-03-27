ВСУ обстреляли Гордеевку в Курской области

Украинские боевики обстреляли село Гордеевка в Курской области. Мирные жители не пострадали, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Насчитали пять прилетов. Пострадавших нет. В результате обстрела повреждены три домовладения: посечены окна, заборы, фасады и крыши», – написал губернатор в своем телеграм-канале.

Старовойт заверил, что владельцам пострадавшего имущества помогут с ремонтом.

Ранее при обстреле посёлка Тёткино с украинской стороны блы ранен местный житель.

Курск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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