ВСУ атаковали белгородский поселок с помощью дрона

Украинские войска атаковали поселок Поляна Шебекинского городского округа Белгородской области с помощью беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В результате взрыва пострадавших нет, загорелась кровля одного из корпусов сельскохозяйственного предприятия», – написал глава области в своем телеграм-канале.

Сотрудники предприятия потушили возгорание до приезда оперативных служб.

Напомним, в ночь на 27 ноября силы ПВО уничтожили 18 реактивных снарядов РСЗО «Вампир» на подлете к Белгороду. Пострадал один человек, его госпитализировали с осколочными ранениями поясницы.

Белгород, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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