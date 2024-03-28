ФСБ раскрыла 134 подпольных оружейника с начала года

Сотрудники ФСБ вместе с коллегами из МВД России и Росгвардии раскрыли подпольные оружейные мастерские в 48 регионах РФ. Задержаны 134 подозреваемых, сообщили в ЦОС ФСБ.

«Прекращена деятельность 28 подпольных мастерских, пресечена преступная деятельность 134 жителей, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия и их сбыту. Из незаконного оборота изъято 562 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства», – говорится в сообщении.

Обыски в январе-феврале прошли в 48 регионах, включая обе столицы, Крым и Севастополь, ДНР и Запорожскую область, Красноярский и Краснодарский края, Ростовскую, Оренбургскую, Липецкую, Нижегородскую, Свердловскую, Курганскую, Челябинскую области.

Среди изъятого оружия были 74 пулемета и 88 автоматов, 136 винтовок, карабинов и ружей, 11 гранатометов и огнеметов. Также во время обысков нашли более 30 кг взрывчатых веществ, включая порох и тротил, 127 основных частей оружия, более 80 тыс. патронов различного калибра.

Ранее в Запорожской области силовики нашли схроны в нежилых домах. При осмотре обнаружили различное оружие, гранаты, снаряд для РСЗО.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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