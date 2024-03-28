Система ПВО сбила два украинских дрона в Белгородском районе

Киевский режим вновь пытался атаковать приграничные регионы РФ с помощью беспилотников. Система ПВО сбила два аппарата над Белгородским районом, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В Белгородском районе системой ПВО сбиты два БПЛА самолетного типа на подлете к городу. По предварительным данным, пострадавших нет», – написал глава региона в телеграм-канале.

Однако обломки дрона упали на сарай в Таврово, строение повреждено. Сотрудники экстренных служб и местные власти продолжают обход для уточнения последствий атаки.

Вечером 27 марта в небе над Белгородской областью уничтожены 16 снарядов РСЗО «Вампир» чешского производства. Никто из мирных жителей не пострадал.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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