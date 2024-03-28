Белгородское Шебекино частично обесточено в результате обстрела ВСУ

Город Шебекино Белгородской области попал под украинский обстрел, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладкова. По его словам, никто не пострадал, однако из-за повреждения ЛЭП часть города обесточена.
«Часть снарядов легла на окраине города, пострадавших нет. Есть повреждение линии электропередачи, без света частично остаются абоненты двух микрорайонов города», – написал Гладков в своем телеграм-канале.
Оперативные и аварийные службы занимаются устранением последствий обстрела, добавил он.
Ранее сообщалось, что силы ПВО сбили два украинских беспилотника на подлете к Белгороду. Обошлось без пострадавших.
Белгород, Наталья Петрова
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