В Тёткино обстрел повредил шесть домов

ВСУ обстреляли посёлок Тёткино в Курской области, сообщил глава региона Роман Старовойт. Мирные граждане не пострадали, но снарядами повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.
«Обстрелян посёлок Тёткино Глушковского района. Никто из жителей не пострадал. Повреждены шесть домовладений: выбиты окна, посечены фасады и заборы, разрушены дворовые постройки», – говорится в телеграм-канале губернатора.
Старовойт заверил, что владельцам поврежденного имущества окажут помощь с ремонтом.
Накануне в курском селе Гордеевка насчитали пять прилетов с украинской стороны. Обстрелом повреждены частные дома, но граждане не пострадали.
Курск, Наталья Рязанова
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