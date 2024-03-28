В Тёткино обстрел повредил шесть домов

ВСУ обстреляли посёлок Тёткино в Курской области, сообщил глава региона Роман Старовойт. Мирные граждане не пострадали, но снарядами повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

«Обстрелян посёлок Тёткино Глушковского района. Никто из жителей не пострадал. Повреждены шесть домовладений: выбиты окна, посечены фасады и заборы, разрушены дворовые постройки», – говорится в телеграм-канале губернатора.

Старовойт заверил, что владельцам поврежденного имущества окажут помощь с ремонтом.

Накануне в курском селе Гордеевка насчитали пять прилетов с украинской стороны. Обстрелом повреждены частные дома, но граждане не пострадали.

Курск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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