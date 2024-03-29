Курская деревня осталась без света после обстрела ВСУ

Украинские боевики обстреляли деревню Внезапное в Курской области, в результате чего поселение осталось без света, сообщил глава региона Роман Старовойт.

«Утром со стороны Украины обстреляна деревня Внезапное Кореневского района. В центре населенного пункта насчитали семь прилетов. В результате повреждений в деревне отсутствует электроснабжение», – написал губернатор в телеграм-канале.

Старовойт заверил, что аварийные бригады займутся ремонтом энергосетей, как только подъезд к месту прилета станет безопасным. Местные власти и сотрудники экстренных служб уточняют данные о повреждениях имущества.

В результате обстрела посёлка Тёткино были повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. Мирные граждане не пострадали.

Курск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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