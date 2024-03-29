В Шебекино при обстреле поврежден газопровод

Киевский режим использовал беспилотник для атаки на Белгородскую область, а также обстрелял город Шебекино. Мирные граждане не пострадали, но строения и инфраструктура повреждены, в том числе газопровод.
«Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. Никто из мирных жителей не пострадал. Есть прямое попадание снаряда в гараж частного домовладения. Осколками снарядов посечены заборы, фасады и кровли в двух домовладениях, пробит газопровод», – перечислил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем блоге.
По данным МО РФ, регион также подвергся атаке с помощью беспилотника самолетного типа. Аппарат заметили около 14:30 мск, и дежурные средства ПВО его сбили над территорией Белгородской области.
Гладков заявил, что оперативные и аварийные службы работают на местах прилетов и падения осколков, идет ликвидация последствий.
В ночь на 29 марта система ПВО уничтожила 15 снарядов РСЗО «Вампир» над Белгородской областью.
Белгород, Наталья Рязанова
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