В Иерусалиме прошел крупнейший митинг против правительства Нетаньяху

Десятки тысяч недовольных действиями правительства Израиля вышли на митинг в Иерусалиме. Участники протеста требовали досрочных выборов и сделки по освобождению пленников движения ХАМАС, передает Al Mayadeen.

Акция протеста стала самой многолюдной с момента эскалации конфликта. Недовольные политикой премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его правительства вечером 31 марта собрались у здания израильского Кнессета. Многие держали плакаты с надписью «Выборы сейчас» и скандировали «Вы разрушили страну, мы это исправим».

Часть митингующих намерена разбить палаточный городок у парламента и регулярно проводить акции протеста. Во время митинга случилось столкновение между протестующими и евреями-ортодоксами, которые освобождены от военной службы по религиозным соображениям.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сравнил действия премьер-министра Биньямина Нетаньяху в секторе Газа с Гитлером. Президент США Джо Байден пообещал Израилю поддержку, но заявил, что израильский премьер своим и действиями вредит собственной стране.

Иерусалим, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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