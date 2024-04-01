Село в Шебекинском округе осталось без света после обстрела ВСУ

ВСУ обстреляли Шебекинский городской округ в Белгородской области. В результате село Терезовка осталось без света, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Мирные жители не ранены.

«Пострадавших нет. Есть повреждение на линии электропередачи, без света временно остаются жители села. Аварийные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с министерством обороны», – говорится в телеграм-канале губернатора.

Система ПВО в ночь на 1 апреля перехватила два украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской областью. Попытка атаки с украинской стороны провалилась, пострадавших и разрушений на земле нет.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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