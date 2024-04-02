ВСУ вновь атаковали Валуйский округ с помощью дрона

Украинские боевики атаковали окрестности Валуек в Белгородской области с помощью беспилотника. Сброшенная бомба повредила автомобиль, мирные жители не ранены, рассказал глава региона Вячеслав Гладков.
«Село Долгое Валуйского городского округа подверглось повторной атаке со стороны ВСУ с помощью БПЛА. В результате сброса взрывного устройства пострадавших нет, поврежден один легковой автомобиль», – говорится в телеграм-канале губернатора.
Ранее днем ВСУ с помощью дронов отправили два взрывных устройства в село Долгое Валуйского округа. В результате атаки пострадавших нет, но повреждены два жилых дома и автомобиль.
Белгород, Наталья Рязанова
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