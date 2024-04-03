Суд арестовал двух сотрудников Ростехнадзора по делу о ЧП на «Пионере»

Благовещенский городской суд отправил под арест двух сотрудников управления Ростехнадзора по Амурской области по делу об аварии на руднике «Пионер». Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Задержанные 1 апреля замначальника отдела по надзору за опасными производственными объектами по Амурской области Дальневосточного управления Ростехнадзора и старший инспектор этого отдела заключены под стражу до 25 мая, уточнили в областной прокуратуре. Обоим предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц).

Согласно материалам дела, в 2022 и 2023 годах обвиняемые в ходе плановых проверок на руднике «Пионер» не выявили «имевшие место грубые нарушения» законодательства о промышленной безопасности, связанные с выработкой горных пород подземным способом под чашей карьера, заполненного грунтовыми и дождевыми водами.

«В результате недобросовестного и небрежного отношения к своим должностным обязанностям ими не были реализованы полномочия по пресечению нарушений», – говорится в сообщении ведомства.

18 марта из-за прорыва воды и обрушения горной породы 13 горняков оказались заблокированными в шахте. Спасательные работы на руднике продолжались две недели. Пять разведочных скважин вышли в затопленные выработки. Специалисты сделали вывод, что рудник затоплен, заблокированные по землей 13 рабочих погибли. 1 апреля спасательную операцию прекратили.

25 марта СКР задержал управляющего директора рудника в качестве подозреваемого. По итогам допроса фигуранту предъявлено обвинение по статье 216 УК РФ (нарушение требований безопасности при ведении работ), суд арестовал его на время расследования. 1 апреля следователи задержали главного инженера рудника по подозрению в нарушении требований безопасности при ведении работ.

Благовещенск, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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