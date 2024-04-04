Следователи СК России выясняют причины нападения на губернатора Мурманской области

Следственный комитет РФ в пятницу, 5 апреля, сообщил, что ранивший ножом в живот губернатора Мурманской области Андрея Чибиса мужчина задержан, сейчас следователи выясняют причины его поступка.

В сообщении, опубликованном в Telegram-канале Следкома, говорится: «По первоначально полученным данным, после встречи с жителями города Апатиты, местный житель напал с ножом на губернатора, причинив ему ранение. В ходе пресечения преступных действий сотрудниками Росгвардии нападавший также был ранен».

«В настоящее время губернатору и нападавшему оказывается медицинская помощь. Следователи СК работают на месте происшествия, устанавливают и допрашивают очевидцев и свидетелей. Ведется работа по выяснению причин и мотивов совершенного преступления», – добавили правоохранители.

Ранее появилось сообщение в СМИ со ссылкой на источники, что «политических мотивов у нападавшего не было, а совершить атаку на губернатора ему подсказали «голоса в голове».

Также Telegram-канал Mash передает, что «задержанный мужчина ранее: сбил человека, когда уезжал с места ДТП. После утверждал, что это не он. Получил статью. Судился с ГИБДД, когда ездил с грязными номерами, но все равно получил статью. Судился снова, когда въехал на тачке в припаркованное авто и покинул место ДТП. Ещё одна статья».

Мурманск, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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