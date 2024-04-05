«Хорошо бы исследовать отношение граждан к региональным властям», – политолог о покушении на губернатора Чибиса

Покушение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, скорее всего, объясняется неадекватным психическим состоянием нападавшего. Но это не значит, что в регионах не надо делать выводы, считает политобозреватель Андрей Перла. По мнению эксперта, задуматься стоит не только непосредственно охранникам губернаторов, но и кураторам внутренней политики. В своем телеграм-канале Перла пишет:

«1. С высочайшей вероятностью происшедшее – частный случай личного помешательства и нелепого стечения обстоятельств. Кому и надо сделать выводы – очень конкретные и для себя – так это охране первых лиц. Из серии «сумасшедшие бывают, и слушать охраняемое лицо про то, что он любит и готов общаться с народом в любых обстоятельствах, и народа он не боится – не надо». А надо делать свою работу как положено Уставом, который написан кровью. Вот и кровью мурманского губернатора теперь. Тем более, что безумцы могут подражать друг другу, и пятнадцать минут славы мужика из Апатитов могут показаться соблазнительными еще какому-нибудь мужику или бабе где-нибудь совсем в другом месте.

2. С высочайшей вероятностью произошедшее – частный случай личного помешательства и никакого отношения к реальному социальному напряжению не имеет. Однако на всякий случай и потому, что это всегда полезно, хорошо бы властям всех регионов, да и федеральным администраторам внутренней политики, да и МВД, и ФСО, запустить комплекс исследований – отношения в каждом регионе России к региональным властям. О том, в какой степени рост/снижение качества жизни связываются именно с ними. О том, в какой степени обстоятельства способствуют (или нет) акциям протеста по каким-нибудь важным местным поводам. Тихо запустить, без публикаций и победных рапортов. Получив результаты – хорошо подумать.

Напомним, вчера вечером в Апатитах на мурманского губернатора Андрея Чибиса напал мужчина, вооруженный ножом. Он задержан, сейчас следователи выясняют причины его поступка. Губернатора прооперировали, сейчас он находится в больнице.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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