Где была охрана Чибиса и сколько человек охраняют свердловского губернатора Куйвашева (ФОТО)

Вчера вечером на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса было совершено нападение. После встречи с жителями Апатит он вышел из местного ДК, где на него набросился неадекватный мужчина с ножом, который позже скажет, что ему велели это сделать «голоса в голове». Удар пришелся в брюшную полость, Чибиса экстренно прооперировали. Сегодня утром он уже записал обращение, в котором поблагодарил врачей за помощь, а людей за поддержку.

Между тем политологи обсуждают, где в момент нападения была охрана губернатора. «Главам регионов не положена официальная защита. ФСО – уровень прикрытия начинается со статуса полпреда. Поэтому региональные резиденции заключают контракты с МВД или ЧОПами. Это в том случае, если губернатор позаботится об этом. Резиденции могут брать в штат помощников, которые выполняют функции телохранителей. Новые волны молодых глав регионов вообще отказываются от охраны, демонстрируя свою демократичность и близость к людям. Скорее всего, трагический случай с губернатором Мурманска заставит Кремль вернуться к вопросу повышения статуса охраняемых лиц до губернаторского пояса», – пишет Илья Ананьев в своем телеграм-канале.

Договор на личную охрану у Чибиса, который как раз относится к губернаторам новой волны (вступил в должность в 2019 году), все-таки был – с Росгвардией. Собственно, росгвардейцы и задержали нападавшего, которому выстрелили в ногу. Однако источники агентства в правительстве Мурманской области говорят, что к вопросу личной охраны «шеф очень спокойно относится». «Поэтому и охрана была, скорее, номинальная. Два командированных росгвардейца с регулярной ротацией», – добавил собеседник «Нового Дня».

Добавим, у свердловского губернатора Евгения Куйвашева есть охрана, как правило, на мероприятиях его сопровождает один бодигард.

Екатеринбург, Елена Сычева

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