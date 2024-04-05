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Пятница, 5 апреля 2024, 10:18 мск

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Дроны-камикадзе ВСУ атаковали село в Глушковском районе

Фото: t.me/gubernator_46

ВСУ атаковал с помощью дронов-камикадзе село Коровяковка в Глушковском районе. Мирные граждане не пострадали, но повреждены частные дома и автомобили, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

«Сегодня ночью в селе Коровяковка в результате атаки двух украинских дронов-камикадзе никто не пострадал. Повреждены четыре личных автомобиля и четыре домовладения: пробиты крыши, посечены окна, фасады и заборы, разрушены хозяйственные постройки», – перечислил глава региона в своем телеграм-канале.

Старовойт пообещал помощь владельцам поврежденного имущества.

По данным Минобороны РФ, силы ПВО ночью и ранним утром обезвредили 53 украинских беспилотника самолетного типа над пятью регионами. Один аппарат сбит над Курской областью.

Курск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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