Обстрел ВСУ повредил ЛЭП и газопровод под Белгородом

Украинские боевики обстреляли село Вязовое в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Местные жители не пострадали, но снарядами повреждены ЛЭП и газопровод.

«Никто из мирных жителей не пострадал. Есть повреждения на линиях электро- и газоснабжения. Оперативные и аварийные службы работают на месте», – написал губернатор в телеграм-канале.

Также в результате обстрела выбиты окна в зданиях школы и детского сада, повреждены три частных дома и хозпостройки.

Силы ПВО ночью и утром обезвредили 53 украинских беспилотника самолетного типа над пятью регионами РФ, в том числе над Белгородской областью.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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