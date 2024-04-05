В Херсонской области шесть человек ранены при обстреле ВСУ

Утром 5 апреля ВСУ вновь обстреляли несколько поселений в Херсонской области. Шесть человек ранены, состояние двух из них врачи оценили как тяжелое, рассказал глава региона Владимир Сальдо.

«Утро началось с очередных терактов со стороны киевских боевиков. В поселке городского типа Великая Лепетиха противник обстрелял здание местной администрации. Пострадали пять человек, двое находятся в тяжелом состоянии», – говорится в телеграм-канале губернатора.

Украинские боевики обстреляли также село Казачьи лагеря и Каховку. Обстрел привел к возгораниям в жилом доме и на кровле завода «Опентек». Пожарные быстро справились с огнем. В селе Казачьи лагеря Каховского округа прилеты пришлись на жилой сектор.

«Один человек получил ранения. Пострадавшего госпитализировали в Скадовскую больницу», – сообщил Сальдо.

Накануне четыре жителя региона стали жертвами атак беспилотников ВСУ. В Новой Каховке погибли два работника связи, которые восстанавливали мобильную связь в городе. Еще два человека погибли в результате удара дрона по «Газели», которая везла продукты в магазин села Бабино.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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