ВСУ ударили дронами по машине с продуктами в Херсонской области: погибли два человека

Два человека погибли при ударе украинских беспилотников по грузовику с продуктами и водой в Херсонской области. Об этом сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко. Дроны ВСУ атаковали «Газель», перевозившую продукты для сельского магазина.

«Есть вещи, выходящие за рамки добра и зла даже на войне. Военные преступления, по которым не может срока давности. Как вот это изуверское, поражающее своей жестокостью убийство двоих мирных людей, которые везли в магазин с. Бабино воду и продукты», – написал Алексеенко в своем телеграм-канале.

По его словам, удар БПЛА пришелся на дверь водителя – мужчина погиб на месте. Пассажир выжил после атаки, смог выбраться из машины и наложить жгут на раненую ногу. Но «его хладнокровно добили на дороге, не пожалев второго дрона», – сообщил чиновник.

Алексеенко добавил, что украинские террористы также нанесли удар по жителям села, которые пришли на помощь.

«Соболезнуем семьям погибших. Постараемся найти их и помочь», – заявил председатель областного правительства.

Накануне в Херсонской области при обстреле ВСУ села Гладковка пострадал водитель скорой помощи Голопристанской ЦРБ. Мужчина получил минно-взрывные травмы и был госпитализирован, сообщили в региональном минздраве. Автомобиль неотложки получил повреждения.

Геническ, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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