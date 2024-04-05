ВСУ ранили женщину в поселке Теткино

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о новой атаке ВСУ на регион. В результате обстрела в поселке Теткино ранена местная жительница.

«Сегодня со стороны Украины обстрелян посёлок Тёткино Глушковского района. Зафиксировано четыре прилета. Ранена женщина, ей оказывается медицинская помощь», – говорится в сообщении в блоге губернатора.

Еще два прилета пришлись на село Попово-Лежачи.

Ранее утром ВСУ атаковали с помощью дронов-камикадзе село Коровяковка в Глушковском районе. Мирные граждане не пострадали.

Курск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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