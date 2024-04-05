При обстреле ВСУ брянского поселка ранены три человека

Три мирных жителя пострадали при обстреле украинскими войсками поселка Суземки Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«По предварительной информации, в результате террористической атаки трое мирных жителей получили легкие ранения. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь», – написал глава области в своем телеграм-канале.

Кроме того, повреждены «административное здание, храм, несколько легковых автомобилей», добавил он.

Сейчас ведется обследование территории, подвергшейся обстрелу. На месте работают оперативные службы.

Ранее сообщалось, что при обстреле ВСУ курского поселка Теткино ранена женщина.

Брянск, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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