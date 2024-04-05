В Орске объявлена эвакуация из-за опасности прорыва дамбы

Администрация города Орск Оренбургской области в пятницу, 5 апреля, сообщила об угрозе прорыва дамбы на реке Урал, призвала жителей собрать документы и эвакуироваться в пункты временного размещения.

В сообщении, размещенном на сайте администрации Орска, говорится: «Внимание, эвакуация! В связи с угрозой прорыва дамбы и подтопления водой из реки Урал площади Гагарина, улиц Строителей, Докучаева жителям необходимо собрать документы и эвакуироваться в пункты временного размещения 13, 52, 11».

Со своей стороны Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области в связи с возможным затоплением домовладений и хозяйственных построек паводковыми водами, ухудшением качества холодной питьевой воды из систем централизованного водоснабжения по микробиологическим и органолептическим показателям распространило объявление, в которм «настоятельно рекомендуется для сохранения здоровья пить только кипяченую или бутилированную воду, использовать локальные установки для очистки воды (фильтры)».

Ранее сегодня из-за паводка глава администрации Орска Василий Козупица на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям сообщил о введении режима ЧС.

«Решение принято из-за резкого подъема вод в реках Урал, Елшанка и Орь. На Ириклинском водохранилище сброс увеличен до 2170 кубометров в секунду. При этом не исключено, что уровень сброса из Ириклы может вырасти до 2400 кубов в секунду», – заявил глава Орска.

Орск, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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