Около 600 домов подтоплено в Орске из-за прорыва дамбы

Спасатели эвакуируют жителей Орска, которым грозит наводнение из-за прорыва дамбы. Порядка 600 домов уже подтоплены, в пункты временного размещения обратились 230 человек.

«Вода стремительно прибывает в старую часть Орска. Сотрудники МЧС и других спасательных формирований продолжают эвакуировать жителей», – рассказал глава пресс-службы ГУ МЧС по Оренбургской области Александр Ситников.

Людей вывозят на надувных лодках, потому что девять улиц заполнены водой. В зоне подтопления порядка 600 домов. На месте работают более 530 специалистов, 125 единиц техники и 75 плавсредств. Властями организованы 12 ПВР, куда уже обратились 230 человек, в том числе 73 ребенка.

Накануне вечером глава администрации Оренбурга Сергей Салмин призвал горожан к срочной эвакуации из-за угрозы наводнения. За сутки уровень воды в Урале поднялся на 91 см до 778 см. Он предупредил районов, попадающих в зону риска, что в целях безопасности электро- и газоснабжение там отключат.

Орск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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