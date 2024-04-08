«Мой город тонет», – жительница Екатеринбурга рассказала о наводнении в Орске

Жительница Екатеринбурга Аксана Сгибнева сейчас находится в уходящем под воду Орске. Об увиденном она написала на странице в соцсети «ВКонтакте».

«Я здесь у мамы. И здесь катастрофа. Мой город тонет», – пишет Аксана. Она надеется, что все, виновные в халатном отношении к своим обязанностям или взяточничестве, будут наказаны: «Неужели и в этот раз не пересажают всех до единого. Всех, кто присвоил себе здесь хоть один рубль. Всех. Пожизненно. За тысячи затопленных домов. За тысячи мечущихся людей. За потревоженный покой мертвых на кладбищах. За отравления водой… За ужас в глазах стариков и плач детей. За тяжелых больных, которых эвакуируют из подтопленной больницы». Особая боль – низкие суммы компенсаций. Иногда это – 10 или 30 тысяч рублей. Притом что многие люди потеряли единственное жилье, технику, коров, лошадей, овец.

Как уже сообщал «Новый День», из-за прорыва дамбы вода в Ори стремительно прибывает, идет эвакуация населения. Людей вывозят на надувных лодках, потому девять улиц заполнены водой. В зоне подтопления порядка 600 домов. На месте работают более 530 специалистов, 125 единиц техники и 75 плавсредств. Властями организованы 12 ПВР, куда уже обратились 230 человек, в том числе 73 ребенка.

Орск, Елена Владимирова

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