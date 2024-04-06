Часть системы пожаротушения в «Крокусе» не сработала – СМИ

Механизм пожаротушения, отвечающий за подачу воды и порошка, не сработал в «Крокус сити холле». Очевидцы подтвердили, что вода из разбрызгивателей в горящем зале не лилась, пишут РИА Новости.

«Из опросов потерпевших следует, что часть автоматизированной системы пожаротушения, которая отвечала за подачу воды и порошка, не сработала после начала возгорания в концертном зале», – рассказал информированный источник.

Сотрудник агентства, находившийся в «Крокус сити холле» в момент теракта подтвердил, что вода из системы пожаротушения не лилась. По его словам, пожар в зрительном зале начался сразу, как только туда зашли боевики, а сам он покинул здание спустя 10 минут.

В экстренных службах сообщили, что система не вся вышла из строя: она известила МЧС о пожаре и включила оповещение внутри здания.

Ранее правоохранители допустили, что отделка стен в зале «Крокус сити холла» была легкогорючей, поэтому огонь смог так быстро распространиться. При этом, покрытие стен не только быстро воспламенялось, но и выделяло токсичные вещества во время горения.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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