Покрытие стен в «Крокусе» могло усилить пожар – СМИ

Отделка стен в зале «Крокус сити холла» была легкогорючей, поэтому огонь мог так быстро распространиться, рассказали в правоохранительных органах. Следователи внимательно изучают технические документы объекта.

«Предварительно, стены зрительного зала «Крокус сити холла» были отделаны горючими материалами, которые могли способствовать очень быстрому распространению огня после поджога террористами», – сказал собеседник ТАСС.

Он добавил, что покрытие стен не только быстро воспламенялось, но и выделяло токсичные вещества во время горения. Следователи внимательно изучают документы об используемых в зале материалах, качестве ремонтных работ.

Сотрудники СКР забрали документы о проверках МЧС в «Крокус сити холле», чтобы выяснить, насколько тщательно работали контролирующие органы и какие выявляли нарушения. Президент РФ Владимир Путин пообещал, что действия всех контролирующих служб и организаций, отвечавших за безопасность в концертном зале, будут изучены, работа каждого органа получит оценку.

В результате теракта в концертном зале 550 человек пострадали, 145 погибли, среди них шесть детей.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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