Теракт в «Крокусе»: Путин пообещал дать оценку действиям всех служб и организаций, которые отвечали за безопасность концертного зала

Президент РФ Владимир Путин пообещал установить преступных бенефициаров теракта в «Крокус сити холле» и дать оценку действиям всех правоохранительных и контролирующих служб и организаций, ответственных за безопасность в концертном зале. Об этом глава государства заявил сегодня на заседании коллегии министерства внутренних дел.

«Сейчас вы вместе с коллегами из других ведомств участвуете в расследовании кровавого теракта 22 марта. Уже говорил, нам важно установить не только непосредственных исполнителей, но и все звенья, цепочки, конечных преступных бенефициаров этого злодеяния. Мы, безусловно, до них доберёмся», – заявил Путин (здесь и далее цитаты по сайту Кремля).

При этом президент констатировал, что ключевым инструментом этого страшного преступления стали не политические или религиозные убеждения, а деньги. «Заказы преступлений за деньги, они не единичны. Также в этой профессиональной среде – можно сказать, и вы это хорошо знаете: в этой среде нет надёжной агентуры. Там делают за деньги всё что угодно, не руководствуюсь никакими ни религиозными, ни политическими, соображениями, а только финансовыми. Так же всё легко и продаётся: любая информация и покупается, и продаётся, так что до конечных заказчиков мы, безусловно, доберёмся», – сказал он.

При этом глава государства подчеркнул, что, помимо прочего, «сейчас комплексно оцениваются действия всех правоохранительных, контрольных, надзорных служб, коммерческих организаций, которые отвечали за этот крупный объект, где произошёл теракт».

«Мы заплатили очень высокую цену. И весь анализ ситуации должен быть предельно объективным и профессиональным. Это важно прежде всего для того, чтобы вывести на новый уровень обеспечение правопорядка и безопасности в местах массового пребывания людей, на спортивных сооружениях, транспорте, в торгово-развлекательных центрах, школах, больницах, вузах, театрах и так далее. Все эти объекты должны быть под постоянным контролем. И ключевую роль в решении этой задачи призваны в том числе играть органы внутренних дел», – подчеркнул Путин.

Напомним, в результате теракту в «Крокусе» погибли более 140 человек. По подозрению в совершении преступления арестованы десять фигурантов, в том числе непосредственные исполнители.

Вместе с тем Следственный комитет, помимо прочего, организовал проверку систем безопасности в концертном зале. Накануне стало известно, что сотрудники СК изъяли в подразделениях ГУ МЧС по Московской области документы, связанные с проведением контрольно-надзорных мероприятий в «Крокус сити холле».

Ранее некоторые очевидцы утверждали, что в концертном зале после его поджога террористами не сработали системы автоматического пожаротушения, дымоудаления и не включилось аварийное освещение. Бизнесмен и музыкант Эмин Агаларов, сын владельца Crocus Group Араза Агаларова, опровергал эти высказывания.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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