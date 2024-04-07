Под Белгородом осколки дрона упали на машину с многодетной семьей

Двое детей и двое взрослых ранены, девушка убита в результате атаки украинских беспилотников на Белгородский район. Осколки сбитых дронов упали на автомобиль, в котором ехала семья из шести человек.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что с украинской стороны запустили четыре беспилотника, и система ПВО все их сбила над селом Шагаровка.

«Осколки попали в автомобиль, в котором находилась семья из шести человек. Погибла девушка, от полученных ран она скончалась на месте. У мужчины, отца семейства, закрытая черепно-мозговая травма с открытой раной головы и осколочное ранение правой ключицы. У 18-летнего парня и двух детей закрытые черепно-мозговые травмы», – написал губернатор в телеграм-канале.

Раненых мужчину и подростка отвезли городскую больницу №2. Состояние отца семейства врачи оценили как средней тяжести, а парня – удовлетворительное. Раненых детей в состоянии средней тяжести отвезли в детскую областную больницу.

Мать не ранена, но находится в стрессовом состоянии. Медики оказывают ей необходимую помощь.

Ранним утром украинские дроны сбросили бомбы на несколько поселков в Белгородской области. мирные жители не пострадали, но в Дроновке Грайворонского городского округа повреждена линия газопередачи.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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