Оренбуржцы получат пенсии и пособия в срок

Жители пострадавших от наводнения регионов Оренбургской области получат пенсии и пособия в срок, сообщила пресс-служба правительства региона. Комиссия повысила уровень ЧС в области до федерального.

«Пенсии и пособия будут выплачены в срок или уже выплачены досрочно. В районы, попавшие в зону подтопления, сотрудников почты доставляют лодки и вездеходы МЧС», – пояснили в пресс-службе.

Правительственная комиссия решила ввести в регионе режим ЧС федерального характера, чтобы ускорить реагирование, сообщили в МЧС. Уже 87 населенных пунктов и 13 садовых товариществ попали в зону подтопления. Вода зашла в шесть с лишним тысяч жилых домов, девять тысяч приусадебных участков, покрыла 40 низководных мостов. Только в Орске подтоплены 2 518 жилых домов и 4 587 приусадебных участков. Спасатели эвакуировали более 4000 человек, из них 885 детей.

Власти Оренбургской области назвали предварительную сумму ущерба от паводка – 21 млрд рублей. Жители области подали 6401 заявление о выплатах в связи с повреждением или утратой имущества, попросили оказать единовременную материальную помощь.

Вечером 5 апреля в Орске прорвало дамбу. Ростехнадзор сообщил, что указывал властям региона на опасные неполадки на сооружении и ошибки, допущенные при строительстве, но предупреждение проигнорировали. Прокуратура начала проверку, СКР возбудил уголовное дело о халатности и нарушении правил безопасности при проведении строительных работ.

Орск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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