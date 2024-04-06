СКР возбудил дело о халатности после прорыва плотины в Орске

Ростехнадзор и прокуратура предупреждали о возможном прорыве дамбы в Орске, но никаких мер не было принято. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности и нарушении правил безопасности при проведении строительных работ.

Прокуратура Оренбургской области провела проверку в связи с прорывом дамбы. В марте 2024 года мэрия Орска получила предостережение, чтобы городские власти позаботились о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

«В связи с несвоевременно принятыми мерами, направленными на содержание гидротехнического сооружения в надлежащем техническом состоянии, 5 апреля произошел прорыв дамбы. Органами Ростехнадзора ранее выявлялись нарушения при содержании дамбы, в связи с чем в уполномоченный орган были направлены предписания», – пояснили в прокуратуре.

Ведомство отправило материалы проверки в СКР. На их основе было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ и ч. 1 ст. 293 УК РФ о халатности, сообщили в управлении СКР по региону.

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Во время патрулирования подтопленных районов нашли тела трех человек, передает ТАСС со ссылкой на правительство региона. Предварительно, смерти двух человек не связаны с наводнением, а третий – местный житель, накануне днем отказавшийся покидать дом по просьбе спасателей.

Орск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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