В Екатеринбурге собирают гуманитарную помощь для жителей затопленного Орска

В Екатеринбурге объявили экстренный сбор гуманитарной помощи для жителей Орска и Оренбургской области, где из-за прорыва дамбы затоплены тысячи домов. Прежде всего людям нужны вода и продукты питания.

Как сообщили в Православной службе милосердия, гуманитарную помощь принимают с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00 по адресу: Екатеринбург, ул. Фучика, 3.

«Жителям пострадавших от потопа территорий первым делом необходимы вода, продукты длительного хранения, бытовая химии, средства гигиены, тепловые пушки», – рассказали в православной службе милосердия Екатеринбургской епархии.

Уточняющие вопросы о сборе помощи можно задать по телефону: +7(343)200-07-04.

Как ранее писал «Новый День», в Орске из-за прорыва дамбы затопило несколько районов, под воду ушли жилые дома. Тысячи людей эвакуированы в пункты временного размещения. В Оренбургской области ввели режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. По факту прорыва дамбы было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ и ч. 1 ст. 293 УК РФ о халатности, сообщили в управлении СКР по региону.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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