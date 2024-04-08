Сотрудники уральского Красного Креста выехали в Орск

Группа быстрого реагирования свердловского Красного Креста выехала в Оренбургскую область, чтобы на месте оценить, какая именно помощь нужна людям, пострадавшим от наводнения.

Как рассказала «Новому Дню» исполнительный директор свердловского Красного Креста Марина Хабарова, группа выйдет на связь из Орска, после чего будет принято решение о сборе помощи.

Пока же Красный Крест открыл благотворительный счет для сбора средств пострадавшим от паводка. Перечислить денежные средства можно по реквизитам:

Оренбургское областное отделение общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест»

ИНН: 5610031626

Номер счета: 40703810029250000197

БИК: 042202824

Назначение платежа:

Благотворительное пожертвование на помощь пострадавшим от паводков в Оренбургской области в 2024 г.

В Православной службе милосердия гуманитарную помощь для Орска принимают с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00 по адресу: Екатеринбург, ул. Фучика, 3. В первую очередь людям нужны вода, продукты длительного хранения, бытовая химии, средства гигиены, тепловые пушки.

Как ранее писал «Новый День», в Орске из-за прорыва дамбы затопило несколько районов, под воду ушли жилые дома. Тысячи людей эвакуированы в пункты временного размещения. В Оренбургской области ввели режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. По факту прорыва дамбы было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ и ч. 1 ст. 293 УК РФ о халатности, сообщили в управлении СКР по региону.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube