Екатеринбург отправляет в Орск фуру с питьевой водой

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал, как именно город поможет пострадавшим от паводка жителям Орска. Уже завтра в Оренбургскую область уйдет фура с питьевой водой.

«В свете последних событий мы не могли остаться в стороне от происходящего в Орске, где из-за прорыва дамбы тысячи жилых домов оказались в зоне затопления. Ситуация там крайне непростая. Уже завтра из Екатеринбурга в Оренбургскую область отправится первая 20-тонная фура с питьевой водой для пострадавших», – написал Орлов в своем телеграм-канале.

Кроме того, глава Екатеринбурга призвал мэров других городов Урала объединить усилия и тоже оказать посильную помощь пострадавшему региону.

Напомним, вещи и продукты длительного хранения в Екатеринбурге принимают в Православной службе спасения на улице Фучика, 3. Те, кто может помочь деньгами, могут перевести их на счет, открытый Красным Крестом.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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