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Понедельник, 8 апреля 2024, 11:27 мск

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ВСУ сбросили бомбу на спиртзавод в Курской области

Фото: t.me/gubernator_46

Украинские боевики атаковали Курскую область с помощью беспилотника со взрывчаткой. Бомба попала в комплекс бывшего спиртзавода, вызвав пожар, рассказал глава региона Роман Старовойт.

«Сегодня ночью украинский беспилотник сбросил взрывчатку на территории бывшего спиртзавода недалеко от села Гуево Суджанского района. Возникший в помещении недействующего заводского клуба пожар был оперативно потушен», – говорится в телеграм-канале губернатора.

Никто из жителей не пострадал.

В Белгородской области осколки сбитых дронов упали на автомобиль, в котором ехала многодетная семья. Двое детей и двое взрослых ранены, девушка убита.

Курск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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