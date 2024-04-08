Паводок затронул более 10000 домов в 39 регионах

Более 10,4 тыс. жилых домов оказались в зоне наводнения из-за резкого разлива рек в 39 регионах РФ. В Самарской области вода начинает отступать, а в Курганской только прибывает, следует из данных МЧС России.

«В 39 регионах остаются подтопленными более 10,4 тыс. жилых домов. На территориях Сибирского, Приволжского и Центрального федеральных округов прогнозируется повышение температуры воздуха, активное снеготаяние и вскрытие рек», – говорится в сообщении министерства.

В Алтайском крае вода зашла в 142 жилых дома и на 453 приусадебных участка. Порядка 20 человек находятся в ПВР. На подтопленных территориях организованы водоналивные дамбы, углублен 101 км водоотводных траншей.

В Самарской области подтоплены 50 домов и 901 приусадебный участок. Порядка 263 жилых домов и 191 приусадебный участок освободились от воды. 46 взрослых и 16 детей остаются в ПВР.

Спасатели продолжают прибывать в Курганскую область для эвакуации людей и ликвидации последствий паводка.

«В регионе подтоплены восемь жилых домов, 21 придомовая территория и пять участков автодорог. Эвакуирован 571 человек, 89 находятся в шести пунктах временного размещения. На место прибыли 100 специалистов и 31 единица техники», – пояснили в МЧС.

Сложная ситуация сложилась в Оренбургской области. В Орске уровень воды в реке Урал начал снижаться, а в районе столицы региона он продолжает расти.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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